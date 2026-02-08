Silvesternachtsbrand

Brand an Gedenkstätte für Brand-Opfer in Crans-Montana

Hunderte Kerzen und Briefe erinnern in Crans-Montana an die 41 Toten des Barbrands. Jetzt gab es am Gedenkort selbst ein Feuer – Ermittlungen laufen.

Menschen haben Kerzen und Blumen für die Opfer abgelegt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Menschen haben Kerzen und Blumen für die Opfer abgelegt. (Archivbild)

Crans-Montana (dpa) - An einer Gedenkstätte für die Opfer des Silvesternachtbrandes im Schweizer Skiort Crans-Montana hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr habe die Flammen am frühen Morgen schnell gelöscht, wie die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb. Ermittlungen zur Brandursache laufen. 

Impressum

An dem provisorischen Gedenkort steht ein weißes Zelt, in dem Besucherinnen und Besucher hunderte Kerzen, Blumen, Briefe und Teddybären abgelegt haben. Sie erinnern an die 41 Todesopfer, die bei dem Brand in der Bar Le Constellation ums Leben gekommen waren. Rund 80 überwiegend junge Menschen wurden teils schwer verletzt. Viele sind mehr als fünf Wochen nach dem Drama mit schweren Verbrennungen und Rauchvergiftungen immer noch auf der Intensivstation.

