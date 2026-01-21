Bild
Silvesternachtsbrand

Brand in Crans-Montana - Mängel beim Brandschutz ignoriert

Evakuierungspläne fehlten, ein Feuerlöscher war nicht markiert: Jahre vor der Silvesterparty-Katastrophe wurden Mängel moniert. Was hat die Gemeinde versäumt?

Die Ehefrau des Barbesitzers sagt erneut bei der Staatsanwaltschaft aus. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Die Ehefrau des Barbesitzers sagt erneut bei der Staatsanwaltschaft aus.

Crans-Montana (dpa) - Jahre vor dem verheerenden Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana wurden bei Inspektionen in der betroffenen Bar nach Informationen des Schweizer Senders RTS mehrere Brandschutzmängel festgestellt. Es sei aber nie geprüft worden, ob die Mängel beseitigt wurden. 

Die Frau des in U-Haft sitzenden Barbesitzers, Jessica Moretti, ist unterdessen erneut zu einer Aussage bei der Staatsanwaltschaft in Sitten eingetroffen. Ihr Mann war am Dienstag befragt worden. Er soll ausgesagt haben, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden, berichten italienische Medien unter Verweis auf Informationen von dabei anwesenden Anwälten von Opfern. 

In der Bar Le Constellation hatten in der Silvesternacht funkensprühende Partyfontänen nach ersten Ermittlungen Schaumstoff an der Decke in Brand gesetzt. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus. 40 Menschen kamen ums Leben, darunter zahlreiche Minderjährige. 116 Menschen wurden verletzt, davon erlitten etwa 80 sehr schwere Verbrennungen.

Mängel auch ein Jahr später nicht beseitigt

RTS hat Dokumente eingesehen, wonach bei einer Inspektion 2018 unter anderem Evakuierungspläne, die Schulung des Personals für den Brandfall und die Kennzeichnung eines Feuerlöschers fehlten. Die gleichen Mängel seien ein Jahr später dokumentiert worden, mit der Auflage, sie zu beseitigen. Wie die Gemeinde schon enthüllt hatte, fanden aber nach 2019 keine weiteren Kontrollen mehr statt. 

Auf die Bitte um Stellungnahme ließen die zuständigen Fachleute der Gemeinde dem Sender über Anwälte ausrichten, dass sie sich nur bei den Strafverfolgungsbehörden äußern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Crans-Montana: Nationaler Trauertag und Gedenkfeier geplant
Nach Brand-Katastrophe

Crans-Montana: Nationaler Trauertag und Gedenkfeier geplant

Am Freitag soll der Opfer der verheerenden Brand-Katastrophe in Crans-Montana gedacht werden. Der Bundespräsident kündigt zudem einen nationalen Trauertag mit Schweigeminute an.

04.01.2026

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung
Brand auf Silvesterparty

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Gab es zu wenig Notausgänge, war in der abgebrannten Bar nicht regelkonformes Material verbaut? Nach dem verheerenden Feuer in Crans-Montana stehen nun die Barbetreiber im Visier der Ermittler.

03.01.2026

Brand auf Silvesterparty

Strafuntersuchung gegen Barbetreiber in Crans-Montana

03.01.2026

Schwerverletzte von Crans-Montana in Stuttgart und Tübingen
Feuer auf Silvesterparty

Schwerverletzte von Crans-Montana in Stuttgart und Tübingen

Nach dem schweren Brand in Crans-Montana werden drei Verletzte in Stuttgart und Tübingen behandelt. Die Kliniken setzen auf spezialisierte Versorgung und halten sich mit Details zurück.

02.01.2026

«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty
Feuer in einer Bar

«Drama von Crans-Montana»: 40 Tote bei Silvesterparty

Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.

01.01.2026