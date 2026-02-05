Brandschutzmängel: Crans-Montana schließt 5-Sterne-Hotel

Crans-Montana (dpa) - Wegen Mängeln beim Brandschutz hat die Schweizer Gemeinde Crans-Montana mit sofortiger Wirkung ein Fünf-Sterne-Hotel geschlossen. Der Erlass erging gut vier Wochen nach dem verheerenden Brand in der Bar Le Constellation. 41 Menschen sind gestorben, mehr als 80 schwer verletzt worden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Brandschutzmängel seien beim Hotel du Golf & Palace schon im vergangenen Sommer festgestellt worden, teilte die Gemeinde mit. Die geforderten Arbeiten seien aber nicht durchgeführt worden. Eine letzte Frist sei am 15. Januar abgelaufen. Auf Empfehlung des Sicherheitsbeauftragten wurde die sofortige Schließung verfügt. Das Tourismusbüro werde helfen, betroffene Hotelgäste anderweitig unterzubringen. Das Hotel hat laut Webseite 85 Gästezimmer.