Brandschutz

Brandschutzmängel: Crans-Montana schließt 5-Sterne-Hotel

Nach dem tragischen Bar-Brand in Crans-Montana greift die Gemeinde durch: Ein Hotel muss mit sofortiger Wirkung schließen. Was das für die Gäste bedeutet.

Die Gemeinde Crans-Montana greift jetzt bei Brandschutzmängeln durch. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Gemeinde Crans-Montana greift jetzt bei Brandschutzmängeln durch. (Archivbild)

Crans-Montana (dpa) - Wegen Mängeln beim Brandschutz hat die Schweizer Gemeinde Crans-Montana mit sofortiger Wirkung ein Fünf-Sterne-Hotel geschlossen. Der Erlass erging gut vier Wochen nach dem verheerenden Brand in der Bar Le Constellation. 41 Menschen sind gestorben, mehr als 80 schwer verletzt worden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Brandschutzmängel seien beim Hotel du Golf & Palace schon im vergangenen Sommer festgestellt worden, teilte die Gemeinde mit. Die geforderten Arbeiten seien aber nicht durchgeführt worden. Eine letzte Frist sei am 15. Januar abgelaufen. Auf Empfehlung des Sicherheitsbeauftragten wurde die sofortige Schließung verfügt. Das Tourismusbüro werde helfen, betroffene Hotelgäste anderweitig unterzubringen. Das Hotel hat laut Webseite 85 Gästezimmer.

Bei dem Brand in der Bar war durch funkensprühende Partyfontänen Schallschaumstoff an der Decke der Kellerbar in Brand geraten. Wie die Gemeinde später einräumte, hatten dort seit 2019 nicht mehr die eigentlich jedes Jahr verlangten Brandschutzkontrollen stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Betreiberpaar der Bar, ebenso wie einen ehemaligen Brandschutzbeauftragter der Gemeinde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Crans-Montana: Gemeindechef bedauert fehlende Entschuldigung
Silvesternachtsbrand

Crans-Montana: Gemeindechef bedauert fehlende Entschuldigung

Nach dem verpassten Entschuldigungsmoment beim Brandunglück in Crans-Montana spricht der Gemeindepräsident über Fehler, Emotionen und seine Verantwortung.

27.01.2026

U-Haft gegen Bar-Besitzer aus Crans-Montana aufgehoben
Silvesternachtsbrand

U-Haft gegen Bar-Besitzer aus Crans-Montana aufgehoben

Nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana ist Bar-Besitzer Moretti frei – aber nur unter strengen Auflagen.

23.01.2026

Brand in Crans-Montana - Mängel beim Brandschutz ignoriert
Silvesternachtsbrand

Brand in Crans-Montana - Mängel beim Brandschutz ignoriert

Evakuierungspläne fehlten, ein Feuerlöscher war nicht markiert: Jahre vor der Silvesterparty-Katastrophe wurden Mängel moniert. Was hat die Gemeinde versäumt?

21.01.2026

Fehlende Brandschutzkontrollen in Schweizer Inferno-Bar
Nach Feuer-Katastrophe

Fehlende Brandschutzkontrollen in Schweizer Inferno-Bar

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana räumt die Gemeinde schwere Versäumnisse ein. Warum wurde der Brandschutz seit 2019 nicht mehr überprüft?

06.01.2026

Nach Inferno: Brandschutzkontrollen nicht nur in der Schweiz
Crans-Montana

Nach Inferno: Brandschutzkontrollen nicht nur in der Schweiz

40 Menschen sterben in einer Schweizer Bar. Nun stehen große Skirennen bevor. Die Austragungs-Orte nehmen Lokalbetreiber in die Pflicht. Auch andere Länder setzen Maßnahmen.

05.01.2026