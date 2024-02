Brand in schwedischem Wasserpark - ein Vermisster

Göteborg (dpa) - Nach einem Brand in einem im Bau befindlichen Wasserpark in Schweden wird ein Mann vermisst. Er sei im Zuge des Feuers verschwunden, nach ihm werde weiterhin gesucht, teilte die Göteborger Polizei mit.

Spurensuche in der Brandruine: In Gernsbach gehen die Ermittlungen nach dem Brand weiter. Noch sind viele Fragen offen. Die Klärung der Brandursache dürfte schwierig werden.

In einem Industriegebiet in Wales kommt es zu einer Explosion. Ein Feuer bricht aus, Flammen schlagen hoch. Es gibt einen Toten.

Leiche nach Brand in Industriegebiet in Wales gefunden

Leiche nach Brand in Industriegebiet in Wales gefunden

Das Feuer war am Montagvormittag in dem neuen, noch nicht eröffneten Wasserpark «Oceana» ausgebrochen, der planmäßig eigentlich im Sommer eröffnet werden sollte. Nach Angaben des Rettungsdienstes nahm der Brand seinen Anfang in einer Wasserrutsche, später stand das gesamte Gebäude auf dem Gelände des großen Göteborger Vergnügungsparks Liseberg in Flammen.