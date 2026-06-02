Charles' Bruder auf Reisen

Britische Royals schnuppern in Portugal an Basilikum

Prinz Edward und Herzogin Sophie besuchen Portugal – und nehmen an einer besonderen Basilikum-Tradition teil. Hinter dem royalen Besuch in dem beliebten Urlaubsland steckt ein besonderer Jahrestag.

Es ist der erste offizielle Besuch britischer Royals in Portugal seit 15 Jahren. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Es ist der erste offizielle Besuch britischer Royals in Portugal seit 15 Jahren.

Lissabon (dpa) -  Beim ersten offiziellen Besuch britischer Royals in Portugal seit 15 Jahren haben Prinz Edward (62) und seine Ehefrau Sophie (61) einer nationalen Tradition folgend an Basilikum geschnuppert. Dabei handelt es sich um eine Pflanze, die eng mit Festlichkeiten des beliebten Urlaubslandes verbunden ist - und den Royals gefiel es.

Nach einem Besuch des Nationalarchivs und einer Fahrt mit der historischen Straßenbahn von Lissabon stand im Laufe des Tages auch eine Rede von Sophie vor Studenten zu den Themen Frauen, Frieden und Sicherheit auf dem Programm. Der Herzog - der jüngste Bruder von König Charles - und die Herzogin von Edinburgh wollten unter anderem auch eine internationale Schule, einen portugiesisch-britischen Drohnenhersteller und das Kloster von Batalha, ein Unesco-Weltkulturerbe, besuchen.

Im Fokus stand dabei, an die historische Verbindung zwischen Portugal und Großbritannien zu erinnern, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht und als älteste noch bestehende diplomatische Allianz der Welt gilt. Anlass des dreitägigen Besuchs ist der 640. Jahrestag des Vertrags von Windsor, der die Allianz zwischen beiden Ländern begründete.

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