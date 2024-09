Britischer Premier: Neues Kätzchen heißt Prince

London (dpa) - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat den Namen des neuen Bewohners in der Downing Street verraten. Zur Familie gehöre nun ein Sibirisches Kätzchen namens Prince, erzählte der 62-Jährige in einem BBC-Interview. Das Kätzchen sei weiß und habe blaue Augen. Starmer hatte nach seinem Wahlsieg im Juli den Regierungssitz in der bekannten Londoner Adresse übernommen.