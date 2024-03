Brücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

Decke von Hörsaal der Marburger Uni eingestürzt

Großer Schreck an der Marburger Philipps-Universität: In einem Gebäude der Rechtswissenschaften ist die Decke eines Hörsaals mit rund 400 Plätzen eingestürzt - zum Glück am Wochenende, als sich niemand in dem Saal aufhielt.