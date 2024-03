Brückeneinsturz: Arbeiter aus Lateinamerika vermisst

Baltimore/Guatemala-Stadt (dpa) - Unter den Vermissten nach dem Brückeneinsturz in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland sind offiziellen Angaben zufolge Migranten aus mehreren lateinamerikanischen Ländern. Zwei Guatemalteken im Alter von 26 und 35 Jahren würden seit dem Unfall vermisst, teilte das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes mit.

Die Einwanderer-Organisation Casa teilte mit, eines ihrer Mitglieder werde ebenfalls vermisst. Es handle sich um einen dreifachen Familienvater aus El Salvador, der bereits seit mehr als 19 Jahren in Maryland gelebt habe. Er sei am Montagabend zur Arbeit gegangen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf den mexikanischen Konsul in Washington, Rafael Laveaga, dass auch mexikanische Staatsbürger vermisst würden. Wie viele, sei nicht bekannt. «Wir wissen, dass unsere Leute betroffen sind», sagte Laveaga zu Journalisten. «Sie sind auch diejenigen, die die Brücke wieder aufbauen werden - die Latinos.»

Mitten in der Nacht rammt ein Schiff die Brücke im Hafen von Baltimore. Die Brücke bricht komplett zusammen, reißt Autos und Menschen mit sich ins Wasser. Die Suche nach Überlebenden läuft.

Ein Frachter rammt eine Autobahnbrücke in den USA und bringt sie zum Einsturz. Wie konnte es zu der Kollission kommen? Und welche Folgen sind zu befürchten?

Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Vermisste vermutlich tot

Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Vermisste vermutlich tot

Nach Angaben von Marylands Verkehrsminister Paul Wiedefeld befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks acht Bauarbeiter auf der Brücke, um Schlaglöcher auszubessern. Zwei Menschen konnten gerettet werden. Die US-Küstenwache gab am Dienstagabend bekannt, dass die aktive Suche nach Überlebenden angesichts der niedrigen Wassertemperatur eingestellt werde.

Ein Containerschiff hatte die vierspurige und mehr als 2,5 Kilometer lange Autobrücke in der Nacht zu Dienstag gerammt und so zum Einsturz gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es vor dem Unglück ein Problem mit der Stromversorgung des Schiffes.

Laut den US-Behörden gelang es der Crew, die Behörden per Notsignal darüber zu informieren, dass sie die Kontrolle über das Schiff verloren habe. So konnten offenbar Beamte an Land den Verkehr stoppen und verhindern, dass noch mehr Autos auf die Brücke gelangten.