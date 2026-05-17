Auto fuhr in Fußgängergruppe

Bürgermeister: Deutsche Touristin unter Verletzten in Modena

Mit einem Auto rast ein Mann durch die Altstadt der italienischen Stadt Modena und erfasst mehrere Fußgänger. Unter den Schwerverletzten ist nach Angaben des Bürgermeisters eine deutsche Touristin.

Die Hintergründe des Vorfalls in Modena sind bisher unklar. Foto: Uncredited/LaPresse/AP/dpa
Die Hintergründe des Vorfalls in Modena sind bisher unklar.

Modena (dpa) - Unter den Schwerverletzten nach dem Vorfall mit einem Auto in der norditalienischen Stadt Modena ist auch eine deutsche Touristin. Dies sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, nach einer Lagebesprechung vor Journalisten. Insgesamt gibt es demnach acht Verletzte, vier davon schwer. Eine weitere schwer verletzte Person stamme aus Polen, sagte Mezzetti weiter.

Am Samstag war in Modena ein Mann mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast. In der Altstadt fuhr der etwa 30 Jahre alte Mann nach den Worten von Mezzetti mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten. Er versuchte danach zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen.

Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. Er wurde festgenommen und von der Polizei befragt. Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher unklar. Seine Wohnung wurde Medienberichten zufolge durchsucht. Die Nachrichtenagentur Adnkronos meldete, er sei in der Vergangenheit psychiatrisch behandelt worden.

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