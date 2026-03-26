Busunglück

Bus stürzt in Bangladesch in Fluss – 26 Tote

Nach dem Sturz eines Busses mit mehr als 40 Menschen suchen Rettungskräfte stundenlang nach Überlebenden. Viele können sich aus dem Fluss Padma nicht rechtzeitig retten.

Rettungskräfte und zahlreiche Menschen versammeln sich an einer Unfallstelle, nachdem ein Bus in den Fluss Padma stürzte. Foto: Rubel Karmaker/ZUMA Press Wire/dpa
Rettungskräfte und zahlreiche Menschen versammeln sich an einer Unfallstelle, nachdem ein Bus in den Fluss Padma stürzte.

Dhaka (dpa) - Bei der versuchten Auffahrt auf eine Flussfähre ist in Bangladesch ein Bus mit mehr als 40 Fahrgästen ins Wasser gestürzt. Bis heute Nachmittag (Ortszeit) stieg die Zahl der Todesopfer auf 26, darunter mehrere Kinder, wie die Polizei im betroffenen Bezirk Rajbari mitteilte.

Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwoch knapp 80 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt im Distrikt Rajbari an einer schwimmenden Anlegestelle. Die meisten Opfer wurden tot aus dem Fluss Padma gezogen. Viele von ihnen waren in dem gesunkenen Fahrzeug eingeschlossen. Unklar war zunächst, ob noch Menschen vermisst wurden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bergung dauerte mehrere Stunden

«Der Bus fiel vor unseren Augen in den Fluss, wir konnten nichts tun», sagte ein Beamter an der Unglücksstelle. Einige Passagiere hätten sich retten können, indem sie ans Ufer geschwommen seien. Vermutet werde, dass eine Fähre mit Wucht auf den Ponton gestoßen sei, so dass der Busfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben könnte.

Es dauerte nach Angaben der Behörden mehr als fünf Stunden, um den Bus aus etwa 20 Meter Tiefe aus dem Fluss zu ziehen. Die meisten Opfer wurden demnach im Bus gefunden. An den Rettungsaktionen der Polizei und anderer Behörden beteiligten sich auch Taucher. Die Bezirksverwaltung bildete eine mehrköpfige Kommission, um die Hintergründe des Vorfalls zu untersuchen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere Tote bei Busunglück in St. Petersburg
Russland

Mehrere Tote bei Busunglück in St. Petersburg

Ein Kleinbus stürzte aus bisher ungeklärter Ursache über das Brückengeländer in den Fluss. Taucher versuchten die Insassen anschließend zu retten.

10.05.2024

Erneut Busunglück auf Autobahn: Mehr als 20 Verletzte in NRW
Unfälle

Erneut Busunglück auf Autobahn: Mehr als 20 Verletzte in NRW

Erst auf der A9, nun auf der A44: Wieder kommt ein Reisebus von einer Autobahn ab und stürzt auf die Seite. Diesmal verunglückt eine Gruppe von Berufsschülern aus Warburg.

29.03.2024

Bus stürzt in Schlucht: 45 Tote bei Unglück in Südafrika
Unfälle

Bus stürzt in Schlucht: 45 Tote bei Unglück in Südafrika

Ein Fahrzeug stürzt von einer Brücke und geht in Flammen auf: Ein Busunglück in Limpopo reißt viele Menschen in den Tod.

29.03.2024

Philippinen

Bus stürzt in Schlucht - Opferzahl auf 17 revidiert

Ersten Ermittlungen zufolge prallte das Fahrzeug in einer Kurve gegen eine Betonbarriere und stürzte anschließend in die Schlucht. Es ist offenbar nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

06.12.2023

Unfall

Bus stürzt in Österreich von Brücke - mehrere Verletzte

Zwei Menschen sind nach einem Busunglück in Österreich schwer verletzt. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass der Busfahrer kurz vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitt.

11.09.2023