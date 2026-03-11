Schweiz

Busbrand: Verdächtiger hatte wohl psychische Probleme

In einem kleinen Ort in der Schweiz brennt ein Linienbus völlig aus. Sechs Menschen sind tot, mehrere verletzt. Was sagen die Behörden am Tag nach dem Inferno?

Der Bus brannte völlig aus. Foto: --/KANTONSPOLIZEI FREIBURG/dpa
Der Bus brannte völlig aus.

Kerzers (dpa) - Der mutmaßliche Täter des tödlichen Brandes in einem Linienbus in der Schweiz hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg wohl psychische Probleme. Der Schweizer werde als Person beschrieben, die am Rande der Gesellschaft lebte und gestört gewesen sei, sagte Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin in einer Pressekonferenz. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann unter den Todesopfern ist.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei dem Feuer in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg starben nach Angaben der Behörden insgesamt sechs Menschen. Fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Unter den Verletzten war ein Sanitäter.

Zeugen: Mann zündete sich im Bus an

Der mutmaßliche Brandstifter sei mit Säcken in den Bus eingestiegen und habe sich nach Angaben von Zeugen eigenartig verhalten, sagte der Staatsanwalt. Plötzlich habe sich der Mann mit einer entflammbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. 

Der Brand ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr. Das Feuer breitete sich nach Angaben von Behördenvertretern rasch aus. Das Fahrzeug brannte auf einer Hauptstraße im Ortszentrum von Kerzers völlig aus. 

Die kleine Gemeinde mit knapp 5.600 Einwohnern in der Nähe von Bern liegt in einer der wichtigsten Gemüseanbauregionen der Schweiz.

Brand erschüttert Region

Die Schweizer Politik reagierte entsetzt auf das Unglück. Im etwa 26 Kilometer entfernten Bern gedachten beide Kammern des Parlaments der Todesopfer, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. «Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte Nationalratspräsident Pierre-André Page.

Der Busbrand folgt auf das Silvester-Inferno von Crans-Montana, das weiterhin die Öffentlichkeit und die Behörden in der Schweiz beschäftigt. Zum Jahreswechsel brach in einer Bar ein verheerender Brand aus. Es gab 41 Todesopfer, Dutzende Menschen wurden verletzt. «Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH (Schweiz, Anm.) bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind», schrieb Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Busbrand in Schweiz: Täter hatte wohl psychische Probleme
Busbrand

Busbrand in Schweiz: Täter hatte wohl psychische Probleme

Ein Schweizer Linienbus brennt völlig aus. Sechs Menschen sind tot, fünf teils schwer verletzt. Was ist bislang über den mutmaßlichen Täter bekannt?

vor 10 Minuten

Tödlicher Busbrand: Polizei geht nicht von Terror aus
Busbrand

Tödlicher Busbrand: Polizei geht nicht von Terror aus

In der Schweiz brennt ein Linienbus aus. Sechs Menschen sind tot, mehrere schwer verletzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus, sieht aber keine Hinweise auf einen Terrorakt.

11.03.2026

Sechs Tote bei Brandinferno in Linienbus in der Schweiz
Unfälle

Sechs Tote bei Brandinferno in Linienbus in der Schweiz

Meterhohe Flammen, Rauch bis in den Himmel: In Kerzers wird ein Linienbus zum Inferno. Was Zeugen berichten – und was die Polizei über die Ursache weiß.

11.03.2026

Unfälle

Sechs Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz

10.03.2026

Baden-Württemberg

Linienbus prallt gegen Baum

Viele Kinder und Jugendliche sitzen in dem Bus, der von der Straße abkommt und gegen einen Baum prallt. Womöglich gab es gesundheitliche Probleme.

24.07.2023