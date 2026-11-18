Cambridge (dpa) - «Human» (menschlich) ist das Wort des Jahres 2026 des englischen Wörterbuchs Cambridge Dictionary. Das teilte der Verlag Cambridge University Press & Assessment mit. Das Jahr sei geprägt worden von globalen Debatten darüber, was es bedeute, menschlich zu sein, wenn KI die Grenze zwischen Menschen und Maschinen verwische, hieß es zur Begründung.

Das Wörterbuch selbst, das vor allem an Englischlerner gerichtet ist, definiert «human» als «Eigenschaften, Unzulänglichkeiten und Gefühle besitzend, die Menschen haben, im Gegensatz zu Göttern, Tieren oder Maschinen».

KI stellt Menschen vor jahrtausendealte Frage

«Der Maßstab des Erfolgs von KI sollte daran gemessen werden, wie sie das menschliche Leben verbessert», kommentierte Microsoft-Mitgründer Bill Gates die Wahl laut der Mitteilung.

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