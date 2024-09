Capybara in England entlaufen - Zoo bittet um Hilfe

Telford (dpa) - «Cinnamon» spürt jetzt den Duft der Freiheit - doch sein Zoo in England hätte das Capybara gerne zurück. Das Tier, dessen deutscher Name «Zimt» bedeutet, sei ausgebüxt und zuletzt am Samstagabend auf einer nahen Straße gesichtet worden, teilte der Hoo Zoo auf Facebook mit.