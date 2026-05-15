Betriebsunfall

Chemikalie in Firma ausgetreten - BRK: 30 Menschen verletzt

Eine Chemikalie wird freigesetzt, der gesamte Betrieb wird evakuiert. Trotzdem werden viele Menschen verletzt. Was die Rettungskräfte berichten.

Laut Feuerwehr waren zwischenzeitlich etwa 100 Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Sanitätseinsatzleitung/Nürnberger Hilfsorganisationen/dpa
Laut Feuerwehr waren zwischenzeitlich etwa 100 Rettungskräfte im Einsatz.

Nürnberg (dpa) - Bei einem Chemikalienaustritt in einem Nürnberger Betrieb sind laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) 30 Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Einer von ihnen musste reanimiert werden.

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Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, handelt es sich um eine Firma, die routinemäßig mit Chemikalien arbeitet. Die gesamte Anlage sei zunächst evakuiert worden. Demnach bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung - die freigesetzten Stoffe seien innerhalb des Gebäudes geblieben. 

Zwischenzeitlich waren laut Feuerwehr insgesamt etwa 100 Rettungskräfte vor Ort. 17 der Verletzten wurden nach BRK-Angaben ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache blieb zunächst unklar.

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