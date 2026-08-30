Flug abgebrochen

Dampf aus der Küche - Boeing 737 landet unplanmäßig in Paris

Ein Eurowings-Flug von Köln-Bonn nach Mallorca landete wegen Dampfes aus der Bordküche in Paris. Was die Airline zu dem Vorfall sagt.

Eine Boeing im Auftrag von Eurowings auf dem Weg nach Mallorca landete nach Dampfentwicklung sicherheitshalber in Paris. (Symbolbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Eine Boeing im Auftrag von Eurowings auf dem Weg nach Mallorca landete nach Dampfentwicklung sicherheitshalber in Paris. (Symbolbild)

Köln/Paris (dpa) - Wegen Dampfentwicklung aus einer Bordküche ist eine Boeing 737 mit 131 Passagieren auf dem Weg von Köln-Bonn nach Mallorca am Samstagabend außerplanmäßig auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris gelandet. Das sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings, die den Flug EW 590 über eine beauftragte andere Airline angeboten hatte.

Die Passagiere hätten Hotelübernachtungen und die nötigen Transfers angeboten bekommen und würden auf die nächstmöglichen Flüge umgebucht, sagte der Sprecher. Die außerplanmäßige Landung sei vorsorglich und unter dem Flug-Prioritätenstatus «normal» erfolgt. «Die Sicherheit der Passagiere und der Crew war zu keiner Zeit gefährdet», betonte Eurowings. Zuvor hatte RTL berichtet.

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