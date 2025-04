Dankbare Prinzessin: Amalia schenkt Madrid 7.500 Tulpen

Madrid (dpa) - Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat Madrid aus Dankbarkeit 7.500 Tulpen geschenkt. Die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima weihte den damit an der Plaza de Oriente im Zentrum der spanischen Hauptstadt erschaffenen Garten an der Seite von Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida ein. Dabei enthüllte die 21-Jährige eine Plakette mit der Aufschrift: «Vielen Dank für meine Zeit in Madrid. Genießt die Tulpen!»