Darum kommt König Charles nicht zum Begräbnis von Harald V.

London (dpa) - Das britische Königshaus wird beim Begräbnis des norwegischen Königs Harald V. an diesem Mittwoch von Thronfolger Prinz William vertreten. Begleitet wird der 44-Jährige nach Palastangaben von der aus persönlichen Gründen anreisenden Schwester von König Charles III., Prinzessin Anne, die Patentante des neuen norwegischen Monarchen Haakon VIII. ist. Dass Charles nicht selbst nach Oslo reist, mag auf den ersten Blick erstaunen - ist aber in der britischen Monarchie übliche Praxis.

Die Vertretung durch ein anderes hochrangiges Mitglied der Familie war in den vergangenen Jahren immer wieder zu beobachten und entspricht der protokollarischen Tradition. Auch zum Begräbnis von Papst Franziskus im April 2025 reiste William statt Charles. Zur Trauerfeier für Papst Johannes Paul II. im Jahr 2005 war Charles gereist - damals aber noch als Prince of Wales und Vertreter seiner Mutter. Eine strikte Regel gibt es historisch allerdings nicht: Queen Elizabeth II. nahm 1993 am Begräbnis des belgischen Königs Baudouin teil.

Charles hatte am Todestag von Harald am 28. August eine sehr persönliche Kondolenzbotschaft veröffentlicht. Seine Familie gedenke eines sehr geliebten Verwandten und Freundes, dessen Freundlichkeit, Mitgefühl und tiefes Pflichtgefühl über das Meer und über die Jahrzehnte hinweg nachhallten, schrieb der Monarch.