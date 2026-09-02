Thronwechsel in Norwegen

Schwedens Royals kommen zu König Haralds Begräbnis

Die skandinavischen Königshäuser sind eng verbandelt. Kein Wunder also, dass viele Royals zum Begräbnis von Harald von Norwegen anreisen. Und auch andere prominente Gäste haben sich schon angekündigt.

Die schwedische Königsfamilie - hier (v.l) Prinz Daniel, Kronprinzessin Victoria, Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf - kommt geschlossen zum Begräbnis nach Oslo. (Archivbild) Foto: Bob Edme/AP/dpa
Die schwedische Königsfamilie - hier (v.l) Prinz Daniel, Kronprinzessin Victoria, Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf - kommt geschlossen zum Begräbnis nach Oslo. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Für die schwedische Kronprinzessin Victoria war er «Onkel Harald»: Zum Begräbnis des norwegischen Monarchen am kommenden Mittwoch reisen alle erwachsenen Mitglieder des schwedischen Königshauses an. Neben dem Königspaar Carl XVI. Gustaf und Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sowie Prinzessin Madeleine kommt auch deren Ehemann Christopher O'Neill zur Beisetzung in Oslo. Harald V. starb vor fast einer Woche im Alter von 89 Jahren. 

Die Königshäuser von Schweden und Norwegen sind nicht nur eng befreundet, sondern auch verwandt: Die Mutter von König Harald V. war die schwedische Prinzessin Märtha. Der norwegische König war außerdem Patenonkel der schwedischen Thronerbin Victoria. Auch die jüngste Schwester des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf, Prinzessin Christina, nimmt mit ihrem Mann Tord Magnuson an der Trauerfeier für Harald teil. 

Mehrere Königspaare reisen zum Begräbnis nach Oslo

Zuvor hatten bereits der dänische König Frederik und seine Frau Mary ihre Teilnahme an dem Begräbnis zugesagt. Auch die Dänen sind entfernt mit dem norwegischen Königshaus verwandt. Aus den Niederlanden kommen König Willem-Alexander und Königin Maxima, Prinzessin Beatrix und Kronprinzessin Amalia. Aus Belgien reisen nach Angaben des norwegischen Fernsehsenders NRK König Philippe und Königin Mathilde an. Auch das japanische Kronprinzenpaar kommt demnach zum Begräbnis.

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Aus Deutschland kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das geht aus dessen Kalender hervor. Einige Präsidenten anderer europäischer Länder haben laut NRK ebenfalls bereits ihre Teilnahme zugesagt, darunter die isländische Staatschefin Halla Tómasdóttir und ihr Mann. Auch die Präsidenten der baltischen Länder reisen dem Sender zufolge an.

Hoftrauer bis einen Monat nach der Beisetzung

Das norwegische Königshaus kündigte am Mittwoch Hoftrauer bis zum 9. Oktober an - einen Monat nach dem Begräbnis. Das Königshaus sagt in dieser Zeit alle offiziellen Termine «mit Ausnahme von verfassungsrechtlichen Aufgaben wie dem Staatsrat, der feierlichen Eröffnung des Parlaments und ausgewählten Audienzen» ab. Königsfamilie und Mitarbeiter des Hofes tragen in dieser Zeit dunkle Kleidung oder Uniform mit Trauerflor.

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