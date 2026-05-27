Norwegens Königshaus

Herzprobleme: Königin Sonja im Krankenhaus

Die gesundheitlichen Probleme in Norwegens Königsfamilie nehmen kein Ende. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit schwächelt das Herz von Königin Sonja. Jetzt kam die 88-Jährige ins Krankenhaus.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bekam Königin Sonja von Norwegen Herzflimmern. (Archivbild) Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa
Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bekam Königin Sonja von Norwegen Herzflimmern. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Wieder Sorgen um die norwegische Königin Sonja (88): Wegen Herzproblemen muss sie nun stationär behandelt werden. «Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert», teilte das Königshaus mit. Erst vergangene Woche musste die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine absagen.

Für diese Woche war sie bereits krankgeschrieben und hatte eine geplante Reise in vier westnorwegische Kommunen mit ihrem Mann, König Harald V. (89), abgesagt. Zunächst hatte es jedoch vonseiten des Palasts geheißen, die Königin wolle sich zu Hause ausruhen. 

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach hatte man ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals dazu um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.

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