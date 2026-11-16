Fahrtenschreiber ausgewertet

Defektes Steuerruder führte zu Schiffsunglück in New Orleans

Ein riesiger Tanker rammte den Raddampfer «American Heritage» und brachte ihn auf dem Mississippi zum Kentern. Den Passagieren blieben nur zwei Minuten, um vor dem nahenden Stahlkoloss zu flüchten.

Ein Defekt am Steuerruder der «American Asphalt» löste das Schiffsunglück aus. Foto: Enan Chediak/The Times-Picayune/dpa
Ein Defekt am Steuerruder der «American Asphalt» löste das Schiffsunglück aus.

New Orleans (dpa) - Das aufsehenerregende Schiffsunglück im Hafen der US-Metropole New Orleans geht ersten Untersuchungsergebnissen zufolge auf ein defektes Steuerruder des beteiligten Tankers zurück. Dieser Schluss ergab sich beim Auswerten des Fahrtenschreibers der «Atlantic Asphalt», die am Freitag einen Raddampfer mit 190 Menschen an Bord auf dem Mississippi gerammt und zum Kentern gebracht hatte. Das Flusskreuzfahrtschiff, das durch die Wucht des Aufpralls Leck schlug und allmählich zur Seite kippte, sei binnen 22 Minuten nach dem Zusammenprall zur Hälfte im Wasser versunken, teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend (Ortszeit) mit.

Unfallermittler Bart Barnum von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB erklärte, noch sei unklar, weshalb sich das Steuerruder des riesigen Frachtschiffs plötzlich nicht mehr bewegen ließ. Infolge des Defekts sei der stromaufwärts fahrende Tanker ungewollt vom Kurs abgewichen und nach rechts aufs Hafenufer zugesteuert, wo das Kreuzfahrtschiff «American Heritage» an der Kaimauer lag.

Das Flusskreuzfahrtschiff versank binnen 22 Minuten zur Hälfte im Mississippi. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa
Das Flusskreuzfahrtschiff versank binnen 22 Minuten zur Hälfte im Mississippi.

Nur zwei Minuten Reaktionszeit

Vom Moment des Steuerungsversagens bis zum Zusammenprall habe es nur etwa zwei Minuten gedauert, sagte Barnum. In dieser Zeit habe die Besatzung des Tankers Warnsignale über das Schiffshorn abgegeben und den Anker geworfen. Wohl auch deshalb konnten Passagiere und Crew an Bord der «American Heritage» rechtzeitig reagieren und eine Katastrophe verhindern. Letztlich landeten zwar mehr als 100 Menschen im Wasser und es gab Dutzende Verletzte, aber keine Toten. Vielfach war deshalb die Rede vom «Wunder auf dem Mississippi».

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Mitglieder der Schiffscrew des Raddampfers wurden bereits von den Ermittlern der Verkehrssicherheitsbehörde vernommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. In den kommenden Tagen würden zudem weitere Gespräche mit der Besatzung des Tankers geführt, kündigte Barnum an. Ein vorläufiger Abschlussbericht soll binnen 30 Tagen vorliegen.

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