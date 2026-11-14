Kreuzfahrtschiff gekentert

Keine Vermissten nach Schiffsunglück in New Orleans

Auf dem Mississippi stößt ein Tanker mit einem Passagierschiff zusammen, das daraufhin kentert. Lange ist unklar, ob Menschen zu Schaden gekommen sind. Dann gibt es eine erste Entwarnung.

Das Flusskreuzfahrtschiff kippte nach der Kollision auf die Seite. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa
Das Flusskreuzfahrtschiff kippte nach der Kollision auf die Seite.

New Orleans (dpa) - Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Mississippi in New Orleans werden nach jetzigem Stand keine Passagiere mehr vermisst. «Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist», sagte Bürgermeisterin Helena Moreno. 32 Passagiere würden derzeit in Krankenhäusern behandelt, allerdings habe niemand lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Ein Tanker mit dem Namen «Atlantic Asphalt» war außer Kontrolle geraten und in das Flusskreuzfahrtschiff «American Heritage» gekracht, wie Moreno sagte. Unmittelbar danach hätten Passagiere versucht, das Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Allerdings geriet es binnen kurzer Zeit in Schieflage und kippte schließlich ganz auf die Seite, weshalb mehrere Menschen im Wasser landeten.

Auf dem Flusskreuzfahrtschiff befanden sich zur Zeit des Vorfalls mehr als 130 Passagiere, wie CNN unter Berufung auf Angaben der Hafenbehörde berichtete. Weil viele Passagiere höheren Alters waren, hatte es zunächst die Sorge gegeben, dass einige von ihnen im Schiffsinneren gefangen und in Lebensgefahr sind.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
USA: Menschen im Wasser nach Zusammenstoß zweier Schiffe
Notfälle

USA: Menschen im Wasser nach Zusammenstoß zweier Schiffe

Auf dem Mississippi ist ein Tanker mit einem Passagierschiff zusammengestoßen. Das deutlich kleinere Kreuzfahrtschiff kippte daraufhin auf die Seite.

vor 2 Stunden

Unfälle

Zwei Segler auf dem Edersee gekentert

Noteinsatz für die Wasserschutzpolizei und die DLRG auf dem Edersee. Ein Segelboot kentert, zwei Insassen sind an Bord.

05.07.2024

Unfälle

Tödliches Schiffsunglück in Ungarn - Kapitän festgenommen

Ein Flussfahrtschiff ist auf dem Weg von Budapest nach Passau, als es auf der Donau höchst wahrscheinlich zu einer Kollision mit einem Motorboot kommt. Zwei Menschen sterben, fünf werden noch vermisst.

20.05.2024

Migration

Schiffsunglück vor Lampedusa: Noch 15 Menschen vermisst

Ein Boot mit mehr als 40 Flüchtlingen kentert vord er italienischen Insel Lampedusa. Patrouillenboote können einige Schiffbrüchige retten - doch für mindestens neun Menschen kommt die Hilfe zu spät.

11.04.2024

Auf dem Main

Passagierschiff havariert - 148 Menschen evakuiert

Ein Fahrfehler war wahrscheinlcih der Grund für eine Havarie auf dem Main. Die Fahrgäste mussten die Nacht im Hotel verbringen, verletzt wurde niemand.

04.06.2023