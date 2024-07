Deichbrand-Festival auch von weltweiter IT-Panne betroffen

Nordholz (dpa) - Die weltweite IT-Panne hat auch das Programm des Deichbrand-Festivals in Niedersachsen etwas durcheinander gebracht. Einige Künstler kamen nicht rechtzeitig an, teils wurden die Auftritte verschoben. «Auch heute merken wir die Spätfolgen der gestrigen IT-Probleme und haben deshalb einige Programmänderungen aufgrund von ausgefallenen Flugverbindungen», hieß es auf der Instagramseite des Festivals.

Die britische Band Circa Waves komme leider später an als geplant, weshalb sie nun von 21:20 Uhr bis 22:10 Uhr spielen werde, teilten die Festival-Organisatoren mit. Die britische Rockband Big Special hatte es am Freitag nicht geschafft, wie geplant am Nachmittag auf der Bühne zu stehen. Deshalb trat sie dann am Abend auf - auf einer anderen Bühne. Auf Instagram bedankte sich das Duo aus Birmingham danach bei den Organisatoren dafür.