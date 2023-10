Der Geiger mit dem Rattengift - sechseinhalb Jahre Haft

Hannover (dpa) - Wie versteinert starrt der 62-Jährige vor sich hin, offensichtlich kann er es kaum fassen: Für sechseinhalb Jahre muss der Geiger des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters ins Gefängnis - wegen versuchten Giftmordes und gefährlicher Körperverletzung. «Der Tenor wird einige überrascht haben», sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Hannover, Martin Grote, am Montag. Verteidiger Matthias Waldraff kündigte umgehend an, Revision einlegen zu wollen.

«Die Fäden laufen ohne Zweifel bei Ihnen zusammen», sagte Grote an den 62-Jährigen gerichtet in seiner Urteilsbegründung. «Sie sind das Bindeglied dieser Fälle.» Der verurteilte Deutsche hatte nach Überzeugung des Gerichts im September 2022 in einem Seniorenheim in Hannover Rattengift in Lebensmittel seiner 93 Jahre alten Mutter gemischt.