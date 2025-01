Detonation an Zaun von Polizeigebäude - Zwei Beamte verletzt

Berlin (dpa) - Nach einer Explosion am Zaun eines Polizeigeländes in Berlin-Wittenau dauern die Ermittlungen an. Es werde untersucht, was im Einzelnen vorgefallen sei und wie es zu der Explosion kam, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Die Polizei könne nach wie vor nichts dazu sagen, was genau explodiert sei und ob es sich um einen gezielten Angriff handle.