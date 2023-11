Deutsche Meisterschaft: Schlammschlacht mit Schlittenhunden

Plate (dpa) - Die Elite des deutschen Schlittenhundesports hat sich am Wochenende in Plate in Mecklenburg-Vorpommern versammelt. Von Samstag bis Sonntag findet hier die Deutsche Meisterschaft Dryland statt, wobei Dryland für die Austragung auf dem Trockenen steht, also nicht auf Schnee. Etwas Schnee gab es am Samstagmorgen zunächst dennoch. «Zwei, drei Zentimeter, das ist aber alles relativ schnell weggetaut gewesen», sagte Johannes Heyn vom Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine. «Dafür ist es jetzt eine Schlammschlacht.»