Gaudi-Rennen: Am Vatertag laufen die Hunde in Weinheim um die Wette

Weinheim. Am Donnerstag, 29. Mai, ab 13 Uhr findet beim Verein für Hundesport (VfH) in Weinheim ein besonderes Highlight für Hundeliebhaber und Familien statt: das Gaudi-Hunderennen für jedermann. Das Event findet auf dem Übungsgelände in der Nähe des Segelflugplatzes statt und verspricht Spaß für Groß und Klein.