Große Messe "Mein Hund" in Mannheim

Die beliebte Hundemesse „Mein Hund“ öffnet am 28. und 29. Oktober erneut ihre Tore in der Maimarkthalle Mannheim. Laut einer Mitteilung des Veranstalters "Messen und Ausstellungen", Michael Piesch, erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl Hundeliebhaber als auch Familien begeistern soll.

Die „Mein Hund“-Messe ist weithin bekannt für ihr vielfältiges Rahmenprogramm, das Einblicke in verschiedene Hundesportarten und informative Vorträge bietet. Dieses Jahr können sich die Besucher auf die Rückkehr des Dogdance-Turniers freuen. Der Dogdance International e.V. hat zahlreiche Dogdancer eingeladen, die eigens mit ihren Vierbeinern zu diesem zweitägigen Event anreisen. Dogdance fördert die Harmonie zwischen Mensch und Hund und stärkt die Bindung zwischen ihnen. Den Besucherinnen und Besuchern werden beeindruckende Tänze geboten – und vielleicht lässt sich der eine oder andere von dieser Sportart inspirieren.

Ebenfalls im Fokus steht die Hundesportart Agility, eine der schnellsten Sportarten, die eine hohe körperliche und geistige Aktivität erfordert. Chuck und Norris, zwei Border Collies, wollen gemeinsam mit ihrer Besitzerin Jessi Einblicke in diese spannende Freizeitaktivität geben. Der Verein Pawsome Dogs e.V. ist während der gesamten Messe vor Ort, um interessierten Besuchern die Möglichkeit zu bieten, unter fachkundiger Anleitung einige der Sportgeräte auszuprobieren. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass Besucherhunde zwar willkommen sind, für sie allerdings ein gültiger Impfausweis mitgeführt werden muss.

Talentshow mit dem besten Freund

Ein Highlight der Messe ist zweifellos das beliebte Hunde-Casting, bei dem bereits so manches Hundetalent entdeckt wurde: so auch Filmhund Bruno. Der Rottweilermischling spielte an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Jan Josef Liefers. Nicht nur große Kunststücke sind gefragt, sondern auch ein einzigartiges oder witziges Aussehen. Ein grundlegender Gehorsam ist natürlich Voraussetzung.