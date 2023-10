Unbekannte prügeln auf Hundebesitzer in Mannheim ein

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 43-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag während eines Spaziergangs mit seinem Hund an der Neckaruferpromenade brutal angegriffen. Der 43-Jährige beobachtete, wie zwei Männer eine dritte Person in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelten. Mutig griff er ein und drohte damit, die Polizei zu alarmieren. Infolgedessen ließen die beiden Angreifer von ihrem ursprünglichen Opfer ab und wandten sich stattdessen dem Hundebesitzer zu.