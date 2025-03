Heidelberg: Hundebesitzer beleidigt Radfahrerin

Heidelberg. Eine Radfahrerin und ein Hundebesitzer sind am Freitag in der Römerstraße aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilte, war die 60-jährige Frau gegen 14 Uhr auf einem geteilten Geh- und Fahrradweg von der Innenstadt in Richtung Südstadt unterwegs. Sie bemerkte vor sich einen Mann mit Hund an der Leine. Da sie nicht einfach vorbeifahren konnte, ihr Ziel aber nicht mehr weit entfernt lag, beschloss sie, langsam hinter dem Mann herzufahren.