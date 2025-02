Heidelberg: Fahrradfahrerin nach Unfall mit Lkw in Lebensgefahr 

Heidelberg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw hat eine Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lkw-Fahrer die Frau beim Abbiegen übersehen. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer war auf der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarckplatz unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in Richtung Schurmannstraße übersah er die Frau, die auf dem parallel verlaufenden Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte, geriet unter den Auflieger und wurde mehrere Meter mitgeschleift.