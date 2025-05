Heidelberg: 38-Jährige rettet sich mit Sprung vom Rad vor Kollision mit Lkw

Heidelberg. Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch in Heidelberg beinahe mit einem Lastwagenfahrer kollidiert. Wie die Polizei berichtete, war der unbekannte Sattelzugfahrer gegen 10.30 Uhr auf der Speyerer Straße stadteinwärts unterwegs. Als er in die Gottlieb-Daimler-Straße einbiegen wollte, übersah er die 38-jährige Frau, die auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung fuhr.