Todesursache noch unklar

Deutsche Staatsanwältin stirbt im Urlaub in Istanbul

Nach tagelangen Übelkeitsbeschwerden stirbt eine deutsche Urlauberin in Istanbul. Die Behörden stufen den Fall als verdächtig ein und ermitteln zur Todesursache.

Eine deutsche Urlauberin ist in der Türkei nach tagelangem Erbrechen im Krankenhaus gestorben. (Archivbild) Foto: Francisco Seco/AP/dpa
Eine deutsche Urlauberin ist in der Türkei nach tagelangem Erbrechen im Krankenhaus gestorben. (Archivbild)

Istanbul (dpa) - Eine deutsche Urlauberin ist Istanbul nach Beschwerden über tagelange Übelkeit im Krankenhaus gestorben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein Arzt den Tod der Frau als verdächtig eingestuft hatte. Zuvor hatte der «Spiegel» über den Fall berichtet.

Ermittlungen zur Todesursache dauern an

Die in Hamburg als Staatsanwältin tätige Urlauberin reiste Anadolu zufolge Mitte September mit ihrem Mann nach Istanbul. Dort bezogen sie eine Wohnung im Randbezirk Silivri auf der europäischen Seite der Stadt. Nachdem die Frau vier Tage lang unter Erbrechen gelitten hatte, suchte sie am 13. September die örtliche Notaufnahme auf. Dort verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich, trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals starb sie kurz darauf. Die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache dauern an. 

Erinnerung an Fall von Hamburger Familie geweckt

Der Fall weckt Erinnerungen an den Tod von vier Mitgliedern einer Familie, die im vergangenen Jahr ebenfalls aus Hamburg nach Istanbul gereist und an einer Pestizidvergiftung gestorben war. Die Eltern mit den beiden Kleinkindern klagten ebenfalls zunächst über starkes Erbrechen, in kurzen Abständen starben alle vier Familienmitglieder. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein medizinisches Gutachten wies später eine Vergiftung mit Pestiziden nach, die zur Schädlingsbekämpfung im Hotel eingesetzt worden waren. Unter anderem wurden der Betreiber des Hotels und der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma zu mehrjährigen Haftstrafen wegen bewusster fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Fall löste Diskussionen um Defizite bei staatlichen Kontrollen im Umgang mit Pestiziden aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tod von Familie in Istanbul – Prozess beginnt im April
Vergiftung im Türkei-Urlaub

Tod von Familie in Istanbul – Prozess beginnt im April

Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul beginnt im April der Prozess. Sechs Angeklagte müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

23.02.2026

Tod von Familie in Istanbul - Anklage fordert Haftstrafen
Vergiftung im Türkei-Urlaub

Tod von Familie in Istanbul - Anklage fordert Haftstrafen

Der Istanbul-Urlaub einer Hamburger Familie endete in einer Katastrophe. Die ganze Familie wurde durch ein Insektizid im Hotel vergiftet. Doch wer ist verantwortlich?

04.02.2026

Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung
Schädlingsbekämpfung im Hotel

Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung

Zuerst vermuteten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung bei der Hamburger Familie. Ein Gutachten stellt nun klar: Eine Vergiftung durch Insektizide im Hotel ist die Ursache.

27.11.2025

Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Türkei-Urlaub

Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul

Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.

17.11.2025

Türkei-Urlaub

Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul

17.11.2025