Kindesentziehung

Deutscher entführt Tochter von Mallorca auf den Balkan

Ein Vater entführt seine Tochter von Mallorca und versteckt sie sogar im Kofferraum. Nach einer europaweiten Suche endet die Flucht im Kosovo. Die Mutter konnte das Kind wieder in die Arme schließen.

Ein Deutscher, der seine sechsjährige Tochter auf Mallorca entführt hatte, ist nach Angaben der spanischen Polizei im Kosovo festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Clara Margais/dpa
Ein Deutscher, der seine sechsjährige Tochter auf Mallorca entführt hatte, ist nach Angaben der spanischen Polizei im Kosovo festgenommen worden. (Symbolbild)

Palma (dpa) - Ein Deutscher hat seine sechsjährige Tochter auf Mallorca entführt und ist mit ihr mehr als 2.000 Kilometer quer durch Europa bis in den Kosovo gefahren. Dort sei der Mann festgenommen worden, teilte die spanische Polizei mit. Das Mädchen sei wohlauf.

Der Mann habe das Mädchen Medienberichten zufolge vor zwei Wochen nicht wie mit der rumänischen Mutter verabredet zur Schule auf Mallorca gebracht, sondern sei mit ihr verschwunden. Inzwischen konnte die Mutter ihre Tochter wieder in die Arme nehmen und kehrte mit ihr wohlbehalten an ihren Wohnort auf der Ferieninsel zurück, hieß es in einer Mitteilung der Polizei in Palma. 

Als der Deutsche der Mutter mitteilte, er habe Spanien mit der gemeinsamen Tochter verlassen, hatte die Frau Anzeige erstattet. «Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine spontane Aktion handelte, sondern um eine geplante Flucht», betonte die Polizei. 

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Vater verwischte Spuren

Um seine Spuren zu verwischen, löschte der Mann seine Accounts in sozialen Medien und kündigte seine Bankkonten. Die eigene Tochter soll er zeitweise im Kofferraum seines Autos versteckt haben, damit sie bei Kontrollen auf der Fähre zum Festland oder an Grenzen nicht auffiel. Zudem änderte der Vater mehrfach das eigene Erscheinungsbild, um nicht erkannt zu werden. 

Ein weltweit funktionierendes Ortungsgerät, das die Tochter in ihrem Rucksack hatte, ließ der Mann laut Pressemitteilung der Polizei mutmaßlich von einem Helfer per Post nach Marokko schicken, um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Die spanische Justiz gab einen europäischen Such- und Haftbefehl heraus. 

Auch die deutsche Polizei schaltete sich ein, nachdem sie ein Auto gefunden hatte, das dieselben Nummernschilder hatte, die auch der Entführer benutzte. Offenbar waren die Nummernschilder des deutschen Vaters gefälscht. Schließlich gelang es den Beamten im fernen Kosovo, Vater und Tochter aufzuspüren und den Mann festzunehmen. Woher in Deutschland der Festgenommene stammt und weshalb er auf den Balkan floh, war zunächst unbekannt.

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