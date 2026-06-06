Freizeit

Deutscher Kniffel-Meister kommt aus Jena

Dreierpasch, Full House oder die Große Straße? Mehr als 160 Fans kämpfen in Berlin um den Kniffel-Thron. Wer besonderes Würfelglück hatte.

Die Besten: Katharina Lehmann (2. Platz, l-r), Lennart Fiedler (1. Platz), und Nico Richard (3. Platz). Foto: Christophe Gateau/dpa
Die Besten: Katharina Lehmann (2. Platz, l-r), Lennart Fiedler (1. Platz), und Nico Richard (3. Platz).

Berlin (dpa) - Lennart Fiedler aus Jena ist der beste Kniffel-Spieler Deutschlands. Der 25-Jährige setze sich bei der deutschen Kniffel-Meisterschaft in Berlin gegen rund 160 Konkurrenten durch, wie eine Sprecherin des Schmidt-Verlags als Veranstalter mitteilte. 

Die Fans des Würfelspiels ermittelten ihren Kniffel-König in mehreren Runden nach festen Regeln. Zu den Teilnehmern zählten auch Mitglieder von Kniffel-Stammtischen und Würfelvereinen aus ganz Deutschland. Sieger Fiedler holte gleich bei seiner ersten Meisterschaftsteilnahme die Kniffel-Krone. 

Bei der deutschen Kniffel-Meisterschaft hatten die Teilnehmer viel Spaß. Foto: Christophe Gateau/dpa
Bei der deutschen Kniffel-Meisterschaft hatten die Teilnehmer viel Spaß.

Veranstaltet wurde das Spektakel vom Verein ABC Zentrum Berlin und dem Verlag Schmidt Spiele, der das beliebte Spiel 1972 herausgebracht hatte. International war es zuvor unter dem Namen Yahtzee bekannt. In der früheren DDR gab es eine eigene Kniffel-Version namens Pasch.

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