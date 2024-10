Berlin (dpa) - Trotz seiner Haftstrafe hat «4 Blocks»-Star Kida Khodr Ramadan seinen neuen Film «Haltlos» in Berlin vorgestellt. Der Regisseur kam mit Hauptdarstellerin Lilith Stangenberg («Sterben») zu der Berlin-Premiere des Dramas im Kino an den Hackeschen Höfen in Mitte.