Surf-Tragödie

Deutscher stirbt beim Surfen an der Algarve

Trotz schneller Hilfe eines Begleiters kann ein Surfer aus Deutschland, der an der Algarve-Küste in Not geriet, nicht gerettet werden. In der Nähe wird zudem weiterhin ein vermisster Tourist gesucht.

Der Unfall geschah circa 30 Kilometer nördlich des Cabo de São Vicente. (Archivbild) Foto: Geraldine Friedrich/dpa-tmn
Der Unfall geschah circa 30 Kilometer nördlich des Cabo de São Vicente. (Archivbild)

Lissabon (dpa) - Ein Deutscher ist beim Surfen an der Algarveküste tödlich verunglückt. Das Unglück habe sich am Strand Praia do Canal im Kreis Aljezur im Südwesten Portugals ereignet, teilte die Marine mit. Der 39-Jährige könnte beim Betreten des Wassers am Montagnachmittag ausgerutscht und gegen Felsen oder Steine gestoßen sein, bevor er in Not geriet, wie der TV-Sender CMTV und weitere Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten. Nähere Informationen zum Opfer wurden zunächst nicht bekannt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach Angaben des Hafenkommandanten von Lagos und örtlichen Leiters der Seepolizei, Hugo da Guia, wurde der Surfer schon nach wenigen Minuten von einem Begleiter aus dem Wasser gezogen. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnte der Mann aber nicht mehr gerettet werden. An dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst INEM auch Kräfte der Seepolizei sowie die freiwillige Feuerwehr von Aljezur beteiligt. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt.

An der Unglücksstelle wird ein Tourist vermisst

Der Deutsche sei vermutlich ertrunken und habe einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, wie die Notärzte feststellten. Über die genaue Todesursache solle aber eine Obduktion Aufschluss geben, teilten die Behörden mit.

Der Unfall geschah nach portugiesischen Medienberichten in der Nähe jener Stelle, an der seit Donnerstag ein 20 Jahre alter Tourist aus Rumänien vermisst wird. Die Suche nach dem jungen Mann werde weiterhin im Rahmen der täglichen Patrouillen der nationalen Seebehörde fortgesetzt, so Hafenkommandant da Guia.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eisbach-Surfer brechen Versuch zur Wellenrettung ab
Frust über Verwaltung

Eisbach-Surfer brechen Versuch zur Wellenrettung ab

Seit Monaten ist die berühmte Münchner Eisbachwelle verschwunden. Die Surfer kämpften für ihre Rückkehr - und zeigen sich jetzt entnervt und frustriert.

26.12.2025

Australien wappnet sich für Zyklon - Extremruderer gerettet
Wirbelsturm «Alfred»

Australien wappnet sich für Zyklon - Extremruderer gerettet

Ein Extrem-Ruderer hatte Australien fast erreicht - nach fünf Monaten auf See. Dann aber geriet er wegen eines Monstersturms in Lebensgefahr. Auch auf dem Festland wächst die Angst vor «Alfred».

03.03.2025

Surfer nach Haiangriff in Australien vermisst
Notfall in Down Under

Surfer nach Haiangriff in Australien vermisst

Vor der Küste von Südaustralien wird ein Surfer nach einem Haiangriff vermisst. Bisher wurde nur sein Surfbrett gefunden.

03.01.2025

Drei Surfer in Mexiko getötet - Festnahmen
Kriminalität

Drei Surfer in Mexiko getötet - Festnahmen

Zwei Brüder aus Australien und ein Freund aus den USA verschwinden beim Surf-Urlaub in Mexiko. Ihre Leichen werden später in einem Brunnen gefunden. Die Polizei glaubt das Motiv zu kennen.

06.05.2024

Sommerspiele 2024

Ärger um Surf-Turm: Südsee-Dorf gibt Olympia-Machern Kontra

Wenn bei Olympia 2024 die Surf-Medaillen vergeben werden, sind spektakuläre Bilder garantiert. Der Wettkampf soll an einem legendären Ort stattfinden. Einheimische fürchten jedoch um die Umwelt.

21.11.2023