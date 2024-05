Drei Surfer in Mexiko vermisst - Verhaftung nach Leichenfund

Tijuana (dpa) - In Mexiko ist im Fall von drei vermissten ausländischen Surfern gegen einen Verdächtigen ein Haftbefehl vollstreckt worden. Ihm werde vorgeworfen, die drei Männer verschwinden lassen zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Baja California mit.

Am Freitag waren demnach in einem rund 15 Meter tiefen Brunnen vier Leichen entdeckt worden. Bei drei von ihnen, mit Schusswunden im Kopf, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Vermissten handelte. Wegen der fortgeschrittenen Verwesung der Körper müssten sie aber durch Angehörige oder per Genanalyse identifiziert werden. Bei der vierten Leiche bestehe wahrscheinlich kein Zusammenhang zu dem Fall.