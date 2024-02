Deutschlands bester Hirschrufer verteidigt seinen Titel

Die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer gilt als einer der Höhepunkte der großen Publikumsmesse in Dortmund, die noch bis Sonntag Zehntausende in die Messehallen lockt.

Den zweiten Platz holte sich, wie im Vorjahr, Thomas Soltwedel aus Dobbin-Linstow in Mecklenburg-Vorpommern. Platz drei ging an Jerome Böhm aus Wedemark in Niedersachsen. Sie alle qualifizieren sich damit für die Europameisterschaft der Hirschrufer im Mai in Polen. Böhm setzte sich erst im Stechen gegen Gösta Rehse aus Lübz-Gischow (Mecklenburg-Vorpommern) durch.