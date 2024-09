DHL traut sich nur in Begleitung in Problem-Hochhaus

Duisburg (dpa) - Nach einer mehrmonatigen Pause stellt die Logistikfirma DHL wieder Pakete in einem Duisburger Hochhaus zu, das als sozialer Brennpunkt bekannt ist. Dies tut die Firma nach eigenen Angaben aber nur «in Begleitung». «Wir werden die begleitete Zustellung an zwei Werktagen in der Woche für einige Wochen testen und dann die Situation neu bewerten», sagte eine Konzernsprecherin der dpa. Wer den DHL-Zusteller begleitet, etwa ein privater Sicherheitsdienst, sagte sie auf Nachfrage nicht. Das Duisburger Ordnungsamt stellt hierfür kein Personal.