Umfassende Studie

Dobrindt und Prien stellen Studie zu Gewalt vor

Die Bundesregierung veröffentlicht eine Studie, die Gewalt in verschiedenen Lebensbereichen beleuchtet – und dabei nicht nur Frauen in den Fokus rückt.

Bei Delikten wie Vergewaltigung oder verbaler sexueller Belästigung deuten frühere Studien auf ein großes Dunkelfeld hin. (Archivfoto) Foto: Britta Pedersen/dpa
Bei Delikten wie Vergewaltigung oder verbaler sexueller Belästigung deuten frühere Studien auf ein großes Dunkelfeld hin. (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung legt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) erstmalig eine umfassende Studie zu Betroffenen von Gewalt in Familie, Partnerschaft und im öffentlichen Raum vor. Ziel ist es, das tatsächliche Ausmaß von sexueller Belästigung und verschiedenen Formen von Gewalt besser abschätzen zu können. Denn die alljährlich veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bildet naturgemäß nur die Straftaten ab, die der Polizei bekanntgeworden sind. Bei einigen Delikten wie etwa Vergewaltigung oder verbaler sexueller Belästigung deuten frühere Studien auf ein großes Dunkelfeld hin.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verpflichtung durch Istanbul-Konvention 

Mit der Studie, die maßgeblich vom Bundeskriminalamt (BKA) betreut wurde, erfüllt die Regierung einerseits eine Verpflichtung aus der Istanbul-Konvention zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen. Sie geht andererseits jedoch darüber hinaus, indem sie nicht nur Frauen als potenziell Betroffene in den Blick nimmt, sondern alle Menschen in Deutschland. 

Die Teilnehmer der Umfrage wurden auch zu Gewalt durch Partner oder Ex-Partner befragt. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Die Teilnehmer der Umfrage wurden auch zu Gewalt durch Partner oder Ex-Partner befragt. (Symbolbild)

Aufwendige Vorbereitungen

Die Dunkelfeldstudie, für die bundesweit mehrere Tausend Menschen befragt wurden, trägt den Titel «Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag» (abgekürzt LeSuBiA) und wurde vom Bundesinnenministerium und dem Familienministerium mit einem Vorlauf von mehreren Jahren gemeinsam konzipiert und umgesetzt. Die Vorbereitungen hatten noch vor der Zeit der Ampel-Regierung begonnen. Vorgestellt werden die Ergebnisse nun von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) und BKA-Präsident Holger Münch. 

«Gewalt» taucht im Studientitel nicht auf

Dass eine Studie, in der es um Gewalt geht, einen so harmlosen Namen trägt, ist dabei kein Versuch, Gewalt zu verharmlosen. Vielmehr hatte man sich, als das Konzept für die Studie entstand, überlegt, dass ein Titel, der schon sprachlich den Fokus auf Gewalt legt, womöglich vor allem Menschen, die von Gewalt betroffen sind, zur Teilnahme motivieren könnte - ein Effekt, den man vermeiden wollte, um möglichst valide Ergebnisse zu erhalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dobrindt kritisiert Gewalt bei Demos in Gießen
Proteste in Gießen

Dobrindt kritisiert Gewalt bei Demos in Gießen

Demonstranten protestieren gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen. Dass es da auch zur Gewalt kommt, verurteilt der Bundesinnenminister scharf.

29.11.2025

Gewalt gegen Frauen - und was die Politik dagegen tut
Opferzahlen steigen

Gewalt gegen Frauen - und was die Politik dagegen tut

Neue Zahlen zeigen einen Anstieg registrierter Gewalttaten gegen Frauen. Was sagen die Daten aus und welche Gegenmaßnahmen ergreift die Politik?

21.11.2025

Studie beleuchtet täterschützende Strukturen in der EKKW
Sexualisierte Gewalt

Studie beleuchtet täterschützende Strukturen in der EKKW

Welche Faktoren begünstigten sexualisierte Gewalt in der Kirche? Die Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zieht Lehren aus Fehlern der Vergangenheit und setzt auf klare Regeln sowie Aufklärung.

04.11.2025

Jung, brutal, respektlos: Studie zu Jugendkriminalität
Dunkelfeldstudie

Jung, brutal, respektlos: Studie zu Jugendkriminalität

Forscher der Uni Köln sind den Ursachen für die gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität nachgegangen. Einige Befunde sind alarmierend.

30.10.2025

Karin Prien: Ich bin eine jüdische Ministerin
Gesellschaft

Karin Prien: Ich bin eine jüdische Ministerin

Sie ist die erste Frau am Kabinettstisch, die jüdische Wurzeln hat. Das soll sich auch in ihrer Arbeit als Bildungsministerin widerspiegeln.

17.05.2025