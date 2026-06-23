Badeunfälle

Drei Tote aus dem Rhein in Hessen geborgen

Nach drei Unglücksfällen im Rhein wurden drei Tote geborgen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Seit Samstagabend werden drei Menschen nach dem Baden im Rhein vermisst. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Seit Samstagabend werden drei Menschen nach dem Baden im Rhein vermisst. (Archivbild)

Groß-Gerau (dpa) - Die drei im Rhein bei Biblis vermissten Männer sind tot geborgen worden. Am Montagvormittag seien die Leichen der drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. «Ermittlungen ergaben, dass es sich um die zuvor als vermisst gemeldeten Männer handelt», hieß es. Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor. 

Am Samstagabend hatte nach Polizeiangaben zunächst die Familie eines 50-Jährigen ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Er sei rund zweieinhalb Stunden zuvor in den Rhein bei Biblis im Landkreis Bergstraße schwimmen gegangen, aber nicht wie sonst nach etwa einer Stunde zurückgekehrt. Daraufhin suchte die Polizei unter anderem per Boot und Hubschrauber den Rhein ab, konnte den Mann aber nicht entdecken.

Noch während die Beamten im Einsatz waren, hatten Passanten sie vom Ufer aus auf einen weiteren Unglücksfall aufmerksam gemacht. Dabei waren zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer auf Höhe der sogenannten Nato-Rampe im Rhein untergegangen. Hinzugerufene Retter der Feuerwehr, der Rettungsdienste und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) machten sich auf die Suche, konnten die beiden Männer aber nicht finden. Notfallseelsorger betreuten Zeugen des Unglücks.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Männer nach Badeunfällen bei Biblis weiter vermisst
Suche geht weiter

Drei Männer nach Badeunfällen bei Biblis weiter vermisst

Nach zwei Badeunfällen bei Biblis werden drei Männer weiter vermisst. Auch Hinweise aus der Bevölkerung sind erbeten.

22.06.2026

Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst
Blaulicht

Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst

Die Polizei startete gemeinsam mit Feuerwehren, Rettungsdiensten und DLRG eine umfangreiche Suchaktion. Doch bislang wurden die drei vermissten Personen nicht gefunden.

21.06.2026

Notfälle

Mann wird nach Rettungsversuch im Rhein vermisst

Baden im Rhein ist lebensgefährlich: Eine Frau wird von der Strömung überrascht und weggerissen. Beim Rettungsversuch geht ihr Mann unter. An Seen werden zwei weitere Männer vermisst.

27.05.2024

Unfälle

Zwei Tote vor Mallorca geborgen

Im aufgewühlten Meer vor Mallorca sind zwei Leichen gefunden worden. Ob es sich um die beiden seit eineinhalb Wochen vermissten deutschen Segler handelt, wird aktuell geprüft.

05.09.2023

Unfälle

Toter aus Lahn geborgen: Polizei geht von Unglücksfall aus

15.05.2023