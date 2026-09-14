Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug im Rheinland

Erkelenz (dpa) - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem Feld in Erkelenz im Rheinland sind drei Menschen ums Leben gekommen. Damit habe bei dem Vorfall am Vormittag keiner der Insassen überlebt, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Heinsberg. Details zur verunglückten Besatzung und dem Hergang des Absturzes waren zunächst nicht bekannt.