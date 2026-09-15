Drei Tote bei Schießerei in Istanbuler Touristenviertel

Istanbul (dpa) - Im Istanbuler Bezirk Fatih sind bei einer Schießerei in einem Geschäft drei Menschen getötet und eine weitere Person verletzt worden. Zuvor sei es zu einem Streit zwischen dem Ladenbesitzer und einem Kunden gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Tatort im beliebten Touristenviertel

Die Schießerei ereignete sich im Sofcu Han, einer Einkaufspassage unweit des Großen Basars. In dem Stadtteil Fatih auf der europäischen Seite Istanbuls, der auch ein touristisches Zentrum ist, befinden sich zahlreiche Geschäfte und Sehenswürdigkeiten. Die private Nachrichtenagentur DHA veröffentliche Fotos auf denen zu sehen ist, wie eine Person mit einer Trage zum Krankenwagen transportiert wird. Ein auf der Plattform X geteiltes Video zeigt die Szene ebenfalls.

Medienberichten zufolge soll der Streit in einer Wechselstube stattgefunden haben, von offizieller Seite wurde dies bisher nicht bestätigt. Zunächst wurden zwei Tote und zwei Verletzte gemeldet, die Zahl wurde nach kurzer Zeit aktualisiert. Die Polizeikräfte, die vor Ort gerufen wurden, nahmen laut Anadolu eine verdächtige Person fest.