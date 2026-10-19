Nach Start in Tel Aviv

Drohung: Austrian-Airlines-Flugzeug muss in Sofia landen

Auf dem Flug von Tel Aviv nach Wien ändert eine Maschine der Austrian Airlines plötzlich ihre Route. Der Grund ist schwerwiegend.

Die Maschine der Austrian Airlines war eigentlich auf dem Weg nach Wien. (Archivbild) Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa
Die Maschine der Austrian Airlines war eigentlich auf dem Weg nach Wien. (Archivbild)

Sofia (dpa) - Wegen einer Drohung hat ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines einen ungeplanten Zwischenstopp in Sofia einlegen müssen. Die Maschine befand sich am Sonntagabend auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien, als es die Kursänderung gab. «Das betroffene Flugzeug - ein Airbus A320 - wird nunmehr entsprechend durchsucht», hieß es nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA in einer Mitteilung von Austrian Airlines. Das Unternehmen bestätigte darin die Drohung.

51 Passagiere und 6 Crewmitglieder an Bord

In der bulgarischen Hauptstadt sei das Flugzeug gegen 19.42 Uhr Ortszeit gelandet, hieß es in israelischen Medien. Dort war von einer mutmaßlichen Bombendrohung die Rede, die nach dem Start in Israel eingegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe sich das Flugzeug nahe der bulgarisch-rumänischen Grenze befunden.

An Bord befanden sich laut Austrian Airlines 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, wie es in dem APA-Bericht heißt. Das Flugzeug sei sicher in Sofia angekommen. Die Fluggäste würden nach der Untersuchung des Flugzeugs rasch auf eine Alternativverbindung umgebucht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuletzt schwerer Vorfall auf Flug nach Tel Aviv

Auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv war es am 30. September zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Dabei soll der Copilot den Piloten mit einer Axt angegriffen haben. Der indische Flugkapitän konnte trotz schwerer Verletzungen die Tür zum Cockpit öffnen. Dort konnten Passagiere dann den Angreifer überwältigen. Eine zweite Besatzung brachte die während der Attacke stark abgesackte Maschine im saudi-arabischen Tabuk zur Landung.

Der aus dem Oman stammenden Copilot des Flydubai-Flugs soll laut Erkenntnissen von Ermittlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Selbstmordanschlag geplant und vorgehabt haben, die Maschine auf den Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen zu lassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Israel: Versuchter Anschlag auf Flydubai-Flug nach Tel Aviv
Nahost

Israel: Versuchter Anschlag auf Flydubai-Flug nach Tel Aviv

Im Cockpit sticht nach Angaben Israels einer der Piloten auf seinen Kollegen ein, das Flugzeug geht in den Sturzflug. Dass eine Katastrophe verhindert wird, soll auch Passagieren zu verdanken sein.

30.09.2026

Abschiebehäftling randaliert in Flugzeug am BER
Flugverkehr

Abschiebehäftling randaliert in Flugzeug am BER

Gerangel im Flugzeug am BER: Nach einem Vorfall wird ein Mann von Polizisten abgeführt. Die Notrutsche wird ausgelöst, Passagiere müssen aussteigen.

23.04.2026

Bombendrohung

Indisches Flugzeug stoppt nach Bombendrohung in Frankfurt

Erst im September stoppte ein Flugzeug der indischen Fluggesellschaft Vistara auf dem Weg nach Deutschland wegen einer Bombendrohung in der Türkei. Nun gab es erneut eine Notlandung.

18.10.2024

Notfälle

Flugzeug der Austrian Airlines verliert Nase in Hagelsturm

Die Passagiere waren auf der Heimreise aus Mallorca. Vor der Landung durchquerte ihre Maschine für wenige Sekunden ein Unwetter. Trotz schwerer Schäden konnte der Airbus sicher landen.

10.06.2024

Luftverkehr

Flugausfälle bei Austrian Airlines zu Osterbeginn

Die Fronten bei den Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa-Tochter und der Gewerkschaft Vida sind verhärtet. Wegen eines drohenden Streiks streicht die Airline nun rund 400 Flüge.

26.03.2024