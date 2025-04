Fast 100 Tote bei Einsturz von Disco-Dach in Santo Domingo

Santo Domingo (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach dem Einsturz des Dachs einer beliebten Diskothek in der Dominikanischen Republik ist auf mindestens 98 gestiegen. Das teilte der Katastrophenschutz des karibischen Urlaubslandes laut örtlichen Medienberichten in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) mit. Etwa 160 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in dem Club Jet Set in der Hauptstadt Santo Domingo verletzt, wie es weiter hieß. Die Unglücksursache ist weiter unklar.