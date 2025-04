Tote bei Einsturz von Disco-Dach in Dominikanischer Republik

Santo Domingo (dpa) - Beim Einsturz des Dachs einer Diskothek sind in der Dominikanischen Republik mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Über 100 weitere wurden bei dem Unglück in dem Nachtclub Jet Set in der Hauptstadt Santo Domingo verletzt, wie der Leiter des Katastrophenschutzes, Juan Manuel Méndez, lokalen Medien sagte. Teile des Dachs waren während eines Konzertes des Merengue-Sängers Rubby Pérez auf die Feiernden gestürzt. Der in Lateinamerika populäre Musiker soll Medienberichten zufolge auch unter den Verletzten sein.