Verwüstung nach Sturm sichtbar

Dutzende Tote und Vermisste nach Taifun in Vietnam

Seit Jahrzehnten gab es keinen Tropensturm in Vietnam, der so heftig war wie dieser: Super-Taifun «Yagi». Er richtete große Zerstörung an. Mit den Folgen wird das Land noch lange zu kämpfen haben.