Angriff auf Bürgermeisterin: Tochter unter Verdacht

08.10.2025

Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, steht deren Tochter unter Verdacht. Ins Gefängnis kommen soll sie aber nicht.