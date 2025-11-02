Anschlag geplant? Mann in Berlin festgenommen

SEK im Einsatz

In Berlin kommt es am Samstag zu einer Festnahme, ein Spezialeinsatzkommando ist beteiligt. Terrorverdacht steht im Raum. Vieles ist noch unklar.

vor 7 Minuten

