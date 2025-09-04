Auswärtiges Amt: Deutsche unter Betroffenen in Lissabon 04.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Berühmte Standseilbahn Auswärtiges Amt: Deutsche unter Betroffenen in Lissabon Der Seilbahnwagen in Lissabon raste unkontrolliert in die Tiefe. Eine Frau berichtet, er sei gegen ein Gebäude gekracht und wie ein Karton auseinandergefallen. vor 19 Minuten Portugal Beliebte Standseilbahn entgleist in Lissabon - 15 Tote Schock in Lissabon: Nach dem Unfall einer Standseilbahn spricht der Bürgermeister von einem «schrecklichen Abend». Es wird vermutet, dass unter den Todesopfern auch Touristen aus dem Ausland sind. 03.09.2025 Portugal 15 Tote bei Standseilbahn-Unfall in Lissabon 03.09.2025 Reisewarnung Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen Irans auf Das Auswärtige Amt warnt aufgrund der Zuspitzung des Atomstreits vor Reisen in den Iran. Deutsche Staatsangehörige, die sich dort aufhalten, sollen das Land verlassen. 29.08.2025 Auswärtiges Amt: Über 30 Deutsche haben Gazastreifen verlassen 03.11.2023